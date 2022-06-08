UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev - Haberler

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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

İhlas Haber Ajansı - Spor
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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç takımları arasında 10 Haziran Cuma günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç takımları arasında 10 Haziran Cuma günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç takımları arasında 10 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası A grubu müsabakasını yönetecek. Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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