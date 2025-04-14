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UEFA Çeyrek Final Maçları TRT'de Canlı Yayınlanacak

UEFA Çeyrek Final Maçları TRT'de Canlı Yayınlanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi çeyrek final rövanş turu maçları 15-17 Nisan tarihlerinde TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi çeyrek final rövanş turunda, 15-17 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının çeyrek final rövanş turu aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 15-17 Nisan canlı yayın maç programı şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

15 Nisan Salı

22.00 Aston Villa - PSG: TRT Spor

22.00 Borussia Dortmund - Barcelona: tabii Spor

16 Nisan Çarşamba

22.00 Inter - Bayern Münih: TRT 1

22.00 Real Madrid - Arsenal: tabii Spor

UEFA Avrupa Ligi

17 Nisan Perşembe

22.00 E. Frankfurt - Tottenham: TRT 1

22.00 Manchester United - Lyon: tabii Spor 1

22.00 Atletic Bilbao - Rangers: tabii Spor 2

22.00 Lazio - Bodo/Glimt: tabii Spor 3

UEFA Konferans Ligi

17 Nisan Perşembe

19.45 Fiorentina - Celje: TRT 1

19.45 J. Bialystok - Real Betis: tabii Spor

22.00 Chelsea - Legia Varşova: tabii Spor 4

22.00 Rapid Wien - Djurgarden: tabii Spor 5 - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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