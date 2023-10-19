UEFA, Belçika-İsveç maçının terör saldırısı nedeniyle tekrar edilmeyeceğini duyurdu

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile İsveç arasında oynanan ve terör saldırısı nedeniyle tatil edilen maçın tekrar edilmeyeceğini açıkladı. Müsabakanın devre arası skoru olan 1-1 ile sona ermesi onaylandı ve her iki takıma da birer puan verilecek.

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile İsveç arasında oynanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle tatil edilen karşılaşmanın tekrar edilmeyeceğini duyurdu. UEFA, müsabakanın devre arası skoru olan 1-1 ile sona ermesinin onaylandığını ve her iki takıma da birer puan verileceğini belirtti.

UEFA, 16 Ekim'de Brüksel'de gerçekleşen ve iki İsveç vatandaşının hayatını kaybettiği terör saldırısı sebebiyle yarıda kalan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki Belçika - İsveç maçına ilişkin kararını verdi. UEFA İcra Komitesi tarafından alınan karara göre, müsabaka tekrar edilmeyecek ve 1-1 sona erecek.

UEFA İcra Komitesi'nin bugün aldığı kararlar şu şekilde:

Maç tatil edilir ve devre arası (1-1) sonucu kesin olarak onaylanır.

F Grubu sıralamasının uygun şekilde güncellenmesiyle her takıma bir puan verilir.

Herhangi bir cezanın çekilmiş olduğu kabul edilir ve tek sarı kartlar geçerli kalır."

İcra Komitesi, bu kararı alırken ertesi gün maçın geri kalan kısmının oynanmasının imkansız olduğunu da ifade etti. Hem Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu hem de İsveç Futbol Federasyonu, koşullar göz önüne alındığında, kalan maç süresinin oynamama ve devre arası (1-1) sonucunu müsabaka sonucu olarak değerlendirmesini istediklerini de UEFA'da belirtti.

Ayrıca Belçika matematiksel olarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandığından ve İsveç matematiksel olarak elendiğinden, bu maçın sonucunun F Grubu'nun sıralamasını etkilemeyeceği de aktarıldı. - İSTANBUL