Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen UEFA B/A Birleşik Programı'nın dördüncü yüz yüze eğitimi Antalya'da gerçekleştirildi. Program, 1,5 yıllık bir süreye yayılan 9 yüz yüze eğitim ile modüller arasında gerçekleştirilen online eğitimlerden oluşuyor. Aday antrenörlere saha uygulamaları ve teorik dersler verildi.

UEFA B/A Birleşik Programı'nın dördüncü yüz yüze eğitimi Antalya'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 1,5 yıllık bir süreye yayılan 9 yüz yüze eğitim ile modüller arasında gerçekleştirilen online eğitimlerden oluşan programın dördüncüsü Antalya'da gerçekleştirildi.

15-23 Haziran arasında düzenlenen programı TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin yönetirken, Serhat Sütlü, Fatih Serkan Albayrak ve Emre Aydemir antrenör eğitimcileri olarak görev aldı. Ağırlığını piyon oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen saha uygulamalarının oluşturduğu programda aday antrenörlere teorik dersler de verildi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Antalya'daki programın tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede uzun soluklu eğitimde yarıya geldiklerini ve geride kalan aşamaları başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.