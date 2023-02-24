UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla sona erdi. Oynanan 16 karşılaşmanın ardından takımlar adlarını son 16 turuna yazdırdı. Temsilcimiz Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Basel'e 1-0'ın rövanşında deplasmanda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde; Bayer Leverkusen, Sporting CP, Juventus, Sevilla, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk son 16 turu biletini alırken; UEFA Konferans Ligi'nde ise Anderlecht, Lazio, AEK Larnaca, FC Sheriff, Fiorentina, Lech Poznan, Basel ve Gent tur atlayan takımlar oldu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Gent (0) - (1) Karabağ: 1-0 (Pen. 5-3)