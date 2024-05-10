UEFA Avrupa Ligi Yarı Finalinde Bayer Leverkusen ve Atalanta Finale Çıktı

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Bayer Leverkusen ve Atalanta, finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında finale çıkan takımlar belli oldu.

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı.

Roma, Arjantinli futbolcusu Leandro Paredes'in 43. ve 66. dakikalarda ikisi de penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti.

83. dakikada Gianluca Mancini'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1 yapan Bayer Leverkusen, 90+7. dakikada Josip Stanisic'in golüyle sahadan 2-2 berabere ayrılarak adını finale yazdırdı.

Gecenin diğer yarı final mücadelesinde ise 1-1 berabere sona eren ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Atalanta, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk etti.

Atalanta, 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5. dakikada El Bilal Toure'nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek tur biletini aldı.

Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.

Alonso'nun öğrencileri, 59 yıllık rekoru kırdı

Roma karşısında kaybetmeyen Bayer Leverkusen, 59 yıldır Portekiz ekibi Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 49 maçtır bileği bükülmeyen Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde 48 maç kaybetmeyen Benfica'nın rekorunu tarihe gömdü.

Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Bayer Leverkusen, final oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ve Almanya Kupası'nı da kazanması halinde sezonu 3 kupayla kapatarak tarihi bir başarıya imza atacak.