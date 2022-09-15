UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 2 - Kızılyıldız: 1 (Maç sonucu) Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı. Bordo-mavililer, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Maçtan Dakikalar (İkinci yarı) 69. dakikada Kızılyıldız, savunmadan çıkarken topu Bakesetas kaptı. Ceza sahası içine koşu yapan Trezeguet'i gördü. Savunma oyuncuları arasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet meşin yuvarlağı kaleci Borjan'ın solundan ağlara gönderdi. 2-0 83. dakikada Bartra'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut'un vuruşu kaleci Borjan'dan döndü. 89. dakikada Mustapha'nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Nikolic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1 90. dakikada Trezeguet'in pasıyla ceza sahası içine giren Bardhi'nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Borjan'da kaldı. Stat: Akyazı Hakemler: Sascha Stegemann xxx, Christian Gittelmann xxx, Mark Borsch xxx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx (Hugo dk. 69 x), Bartra xx, Denswill xx, Eren Elmalı xx, Siopis xxx, Hamsik xx (Bardhi dk. 61 x) Bakasetas xx, Djaniny xx (Umut Bozok dk. 79 x), Trezeguet xx, Gomez x (Abdulkadir Ömür dk. 61 x) (Lahtimi dk. 79 x) Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Naci Ünüvar, Yusuf Erdoğan, Doğucan Teknik Direktör: Abdullah Avcı Kızılyıldız: Borjan x, Erakovic x, Dragovic x, Milunovic x, Rodic x, Kangwa x, Sanogo x (Coulibaly dk.59 x), Kanga x (Pankov dk. 84 ?), Smic x (Katai dk. 46 x), Pesic (Mustapha dk. 59 x), Bukari x (Nikolic dk. 70 xx) Yedekler: Popovic, Vasiljevic, Ivanic, Katai, Azarov, Ben Nabouhane, Gobeljic, Mitrovic Teknik Direktör: Milos Milojevic Goller: Hamsik (dk. 17), Trezeguet (dk. 69) (Trabzonspor), Nikolic (dk. 89) (Kızılyıldız) Kırmızı kart: Kangwa (dk. 63) (Kızılyıldız) Sarı kartlar: Sanogo, Katai (Kızılyıldız), Djaniny, Eren Elmalı (Trabzonspor) (Gökmen Şahin - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Umut Spor Güncel Haberler

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