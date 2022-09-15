UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 Kızılyıldız: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor sahasında Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız'ı ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor sahasında Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 16. dakikada Trabzonspor sağ taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Trezeguet'in gelişine vuruşunu kaleci Borjan kornere çeldi. 17. dakikada Trezeguet'in sol taraftan arka direğe gönderdiği topu iyi takip eden Hamsik, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 1-0 33. dakikada gelişen Kızılyıldız atağında ceza sahası içi sol çaprazından Bukari'nin sert şutu kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi. Stat: Akyazı Hakemler: Sascha Stegemann xxx, Christian Gittelmann xxx, Mark Borsch xxx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Bartra xx, Denswill xx, Eren Elmalı xx, Siopis xxx, Hamsik xxx, Bakasetas xx, Djaniny xx, Trezeguet xx, Gomez x Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Umut Bozok, Abdulkadir Ömür, Hugo, Naci Ünüvar, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi Teknik Direktör: Abdullah Avcı Kızılyıldız: Borjan x, Erakovic x, Dragovic x, Milunovic x, Rodic x, Kangwa x, Sanogo x, Kanga x, Smic x, Pesiv x, Bukari x Yedekler: Popovic, Vasiljevic, Ivanic, Pankov, Katai, Azarov, Mustapha, Nikolij, Ben Nabouhane, Coulibaly, Gobeljic, Mitrovic Teknik Direktör: Milos Milojevic Gol: Hamsik (dk. 17) (Trabzonspor) Sarı kart: Kanga (Kızılyıldız) - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Sırbistan Spor Haberler

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