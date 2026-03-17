UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi yarın başlayacak. 8 maç sonucunda rakiplerini eleyen takımlar çeyrek finale yükselebilecek. Final ise 20 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 19 Mart Perşembe günü 8 maç oynanacak.

Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Ligde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakalardaki sonuçlar şöyle:

Yarın:

18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)

19 Mart Perşembe:

20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0)

23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1)

23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır
Gabriel Sara tarihe geçti! 50 yıl sonra ilk

50 yıl sonra ilk! Daha sahaya adım atmadan tarihe geçti