UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın oynanacak Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Malmö karşılaşacak. Play-off turu ilk maçları programı şöyle: 19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka) 19.30 Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) 20.00 Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya) 20.00 Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye) 20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan) 20.00 Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova) 20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya) 21.00 Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) 21.30 KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) 22.00 Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye) Spor AA / Fatih Erel Fenerbahçe Türkiye Spor Haberler

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