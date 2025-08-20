UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Başlıyor

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Temsilcimiz Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak

Karşılaşmaların rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

19.30 Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya) :

20.00 Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya):

20.00 Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi):

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna):

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan):

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor (Türkiye):

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) -Utrecht (Hollanda):

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre):

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika):

21.45 Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya):

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan):

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz) Açıklaması

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
