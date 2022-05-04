UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşları yarın yapılacak - Haberler

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşları yarın yapılacak

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşları yarın yapılacak

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının finalistleri, yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.

Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Alman, UEFA, Spor, Haberler

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