UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı yarın başlıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı yarın başlıyor.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, yarı finalin ilk ayağındaki mücadeleler yarın oynanacak.
Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta yapılacağı turnuvada kupanın sahibi, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da final maçıyla belli olacak.
TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:
Leicester City (İngiltere) - Roma (İtalya)
Feyenoord (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa)
AA / Yunus Kaymaz - Spor