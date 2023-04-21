UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen 4 takım belli oldu. Rakiplerini elemeyi başaran Sevilla, Juventus, Bayer Leverkusen ve Roma yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Sevilla 2-2'nin rövanşında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı evinde 3-0 mağlup etti. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 81'inci dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 47'nci dakikada Loic Bade kaydetti. Bu sonucun ardından Sevilla, yarı finale yükselen takımların arasında yerini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunun sona ermesiyle birlikte yarı final eşleşmeleri de kesinleşti. Bu turda Juventus-Sevilla, Roma-Bayer Leverkusen eşleşmeleri oluştu. UEFA Avrupa Ligi Yarı Final turunda ilk maçlar 11 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.