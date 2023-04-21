UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen 4 takım belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen 4 takım belli oldu. Rakiplerini elemeyi başaran Sevilla, Juventus, Bayer Leverkusen ve Roma yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Sevilla 2-2'nin rövanşında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı evinde 3-0 mağlup etti. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 81'inci dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 47'nci dakikada Loic Bade kaydetti. Bu sonucun ardından Sevilla, yarı finale yükselen takımların arasında yerini aldı.Öte yandan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda temsilcisi Feynoord, 1-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İtalya ekibi Roma'ya normal süresi 2-1 biten karşılaşmada uzatmalarda 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hollanda ekibinde milli oyuncu Orkun Kökçü 120 dakika sahada kaldı.UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde: Sevilla - Manchester United: 3-0 (2-2) Sporting CP - Juventus: 1-1 (0-1)Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen: 1-4 (1-1)Roma - Feynoord: 4-1 (0-1)YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunun sona ermesiyle birlikte yarı final eşleşmeleri de kesinleşti. Bu turda Juventus-Sevilla, Roma-Bayer Leverkusen eşleşmeleri oluştu. UEFA Avrupa Ligi Yarı Final turunda ilk maçlar 11 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.