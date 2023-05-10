UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final aşaması yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final aşaması, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı kulüp organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, yarı final heyecanı yarın oynanacak müsabakalar ile başlayacak. Yarı final ilk maçında İtalyan temsilcisi Juventus, İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk edecek. Yarı final aşamasının diğer mücadelesinde ise İtalya Serie A takımlarından Roma, Almanya Bundesliga'dan Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. İki müsabaka da TSİ 22.00'da başlayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferenc Puskas Stadyumu'nda yapılacak. - İSTANBUL