UEFA Avrupa Ligi'nde Üçüncü Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. hafta maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, Almanya'nın Stuttgart ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

19.45 Fenerbahçe-Stuttgart (Almanya)

19: 45 Braga (Portekiz)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19: 45 Brann (Norveç)-Rangers (İskoçya)

19: 45 FCSB (Romanya)-Bologna (İtalya)

19: 45 Feyenoord (Hollanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

19: 45 Genk (Belçika)-Real Betis (İspanya)

19: 45 Go Ahead (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

19: 45 Lyon (Fransa)-Basel (İsviçre)

19: 45 Salzburg (Avusturya)-Ferencvaros (Macaristan)

22: 00 Celta Vigo (İspanya)-Nice (Fransa)

22: 00 Celtic (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya)

22: 00 Freiburg (Almanya)-Utrecht (Hollanda)

22: 00 Lille (Fransa)-PAOK (Yunanistan)

22: 00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka)

22: 00 Malmö (İsveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22: 00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz)

22: 00 Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya)

22: 00 Young Boys (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
