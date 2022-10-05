UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor Spor Haberleri Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları, yarın oynanacak. Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları, yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 22.00'de konuk edecek. H Grubu'ndaki Trabzonspor ise deplasmanda TSİ 19.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak. Üçüncü hafta grup maçlarının programı (TSİ) şöyle: Yarın: 19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya) 19.45 Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya) 19.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere) 19.45 Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda) 19.45 HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan) 19.45 Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya) 19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan) 19.45 Monaco (Fransa)-Trabzonspor 22.00 Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda) 22.00 Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç) 22.00 Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna) 22.00 Fenerbahçe-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) 22.00 Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya) 22.00 Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika) 22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan) 22.00 Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa) Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu Trabzonspor Fenerbahçe Fransa Spor Haberler

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