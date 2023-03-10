UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başladı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu oynanan 8 maçla başladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İspanya ekibi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Joan Jordan ve 86'ncı dakikada Erik Lamela kaydetti. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün forması giydiği Feynoord ise deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü 79'uncu dakikada Rakitskiy kaydetti. Konuk ekibin golü ise 88'inci dakikada Bullaude attı. Karşılaşmada milli futbolcu Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı. Zeki Çelik'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma ise sahasında Real Sociedad'ı 2-0 ile geçti. Mücadelede Zeki Çelik yedek soyunurken süre alamadı.

Sevilla - Fenerbahçe: 2-0