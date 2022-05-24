UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan - Haberler

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UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha, taraftarların oyları sonucu Mirko Ivanic (Kızılyıldız) ve Rafael Borre'nin (Eintracht Frankfurt) önünde ilk sırayı aldı.

Berisha, Fenerbahçe'nin 4 Kasım 2021'de deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu 4. hafta maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Mergim Berisha, Fenerbahçe, Alman, UEFA, Spor, Haberler

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