UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Eintracht Frankfurt - Haberler

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA kulüp organizasyonlarında Ernst Happel'in ardından kupa kazanma başarısı gösteren 2. Avusturyalı teknik direktör olmayı başardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Glasner, başardıkları şeyin inanılmaz olduğunu vurguladı. Avusturyalı teknik adam, "Avrupa'daki 13. maçımızdı ve hiçbirini kaybetmedik. Bugün geriden geldik, bu yüzden çocukların bugün ve bu sezon yaptıklarını anlatacak kelime bulamıyorum ve çoğu zaman beni yanıltmıyorlar. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşündüm mü? Hayır. Gelecek hakkında asla konuşmam çünkü önümüzdeki aylarda ne olacağını bilmiyoruz. Oyunculara harika bir yolculuk yaptığımızı ve bu yolculuğun Sevilla'da değil, yarın eve kupayla döndüğümüzde bitmesi gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor