UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turuna Yükselen Takımlar Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu sona erdi ve play-off turuna yükselen takımlar belirlendi. Panathinaikos, Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk'i eleyerek Samsunspor'un rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 12 rövanş maçıyla sona erdi.

Hırvatistan ekibi Rijeka'nın ardından rakiplerini eleyen KuPS Kuopio, Midtjylland, Lincoln Red Imps, PAOK, Brann, Zrinjski, Maccabi Tel Aviv, FCSB, Utrecht, Panathinaikos, Braga ve AEK Larnaca play-off turuna kaldı.

Panathinaikos, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'e 0-0 berabere biten iki maçın ardından penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak tur atladı ve Samsunspor'un play-off'lardaki rakibi oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya): 1-0 (2-1)

Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç): 2-0 (3-1)

Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-0 (Penaltılarla 5-6) (1-1)

Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan): 0-1 (Uzatmalarda) (0-0)

Brann (Norveç) - Hacken (İsveç): 0-1 (2-0)

Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-2 (1-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1 (2-1)

Drita (Kosova) - FCSB (Romanya): 1-3 (2-3)

Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre): 2-1 (3-1)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (Penaltılarla 3-4) (0-0)

Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya): 2-0 (2-1)

Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-4)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi! Saniyeler içinde peş peşe depremler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü

Mehmetçik, o ülkenin kurtuluş gününde yürüdü! Halkı böyle selamladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.