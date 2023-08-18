UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılacak takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu rövanşları tamamlandı. Karabağ, Hacken, Zrinjski, Sheriff, Ludogorets, Olympiakos ve Slavia Prag, play-off turuna kalan takımlar oldu. Genk ise Olympiakos'a uzatmalarda yediği golle elenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna kalan Yukatel Adana Demirspor ile eşleşti.