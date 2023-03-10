UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk ayağı bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk ayağı bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe deplasmanda İspanyol temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Gecenin toplu sonuçları ise şöyle: Roma: 2 - Real Sociedad: 0 Sporting: 2 - Arsenal: 2 Union Berlin: 3 - Union Saint- Gilloise : 3 Bayer Leverkusen: 2 - Ferencvaros: 0 Juventus: 1 - Freiburg: 0 Manchester United: 4 - Real Betis: 1 Shakhtar Donetsk: 1 - Feyenoord: 1 Sevilla: 2 - Fenerbahçe: 0 UEFA Konferans Ligi'nde ilk müsabakalar oynandı Konferans Ligi'nde Son 16 Turu ilk karşılaşmalar bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Medipol Başakşehir, Belçika deplasmanında Gent ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan İtalya'da Fiorentina'nın konuğu olan Sivasspor ise mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı. Gecenin toplu sonuçları ise şöyle: FC Sheriff: 0 - Nice: 1 Anderlecht: 1 - Villarreal: 1 AEK Larnaca: 0 - West Ham United: 2 Fiorentina: 1 - Sivasspor: 0 Lech Poznan: 2 - Djurgarden: 0 Gent: 1 - Medipol Başakşehir: 1 Basel: 2 - Slovan Bratislava: 2 - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sevilla FC Fenerbahçe Gilloise Spor Haberler

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