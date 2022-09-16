UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı Spor Haberleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olduğu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 mağlup etti. UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti. İkinci hafta maçları sonuçları şöyle: Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya): 5-1 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya): 6-0 Sheriff (Moldova)-Manchester United (İngiltere): 0-2 Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 Olympiakos (Yunanistan)-Freiburg (Almanya): 0-3 Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa): 3-0 Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1 Monaco (Fransa)-Ferencvaros (Macaristan): 0-1 Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre): 2-1 Rennes (Fransa)-Fenerbahçe: 2-2 Dinamo Kiev (Ukrayna)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1 Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0 Real Betis (İspanya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-2 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Malmö (İsveç): 3-2 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya): 1-0 Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Trabzonspor Fenerbahçe Sırbistan Spor Haberler

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