UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Spor Haberleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak. H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak. UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti. İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: 19.45 Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya) 19.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya) 19.45 Sheriff (Moldova)-Manchester United (İngiltere) 19.45 Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) 19.45 Olympiakos (Yunanistan)-Freiburg (Almanya) 19.45 Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa) 19.45 Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan) 19.45 Monaco (Fransa)-Ferencvaros (Macaristan) 22.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre) 22.00 Rennes (Fransa)-Fenerbahçe 22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) 22.00 Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya) 22.00 Real Betis (İspanya)-Ludogorets (Bulgaristan) 22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Malmö (İsveç) 22.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya) Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Trabzonspor Fenerbahçe Sırbistan Spor Haberler

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