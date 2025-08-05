UEFA Avrupa Ligi'nde Hamrun Spartans - Makkabi Tel Aviv Maçı

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hamrun Spartans, Makkabi Tel Aviv ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta, Hamrun Spartans penaltıyla öne geçti, ancak Makkabi Tel Aviv son dakikada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu, Hamrun Spartans - Makkabi Tel Aviv maçıyla başladı.

Malta'nın Paolo şehrindeki Tony Bezzina Stadı'nda oynanan karşılaşmada Malta temsilcisi Hamrun Spartans, İsrail'in Makkabi Tel Aviv ekibini ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hamrun Spartans, N'Dri Philippe Koffi'nin 71. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçerken, Makkabi Tel Aviv, Roy Revivo'nun 79. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.

İsrail ekibi, Elad Madmon'ın 90+6'da attığı golle maçı 2-1 kazanmayı bildi.

Maçın rövanşı, 14 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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