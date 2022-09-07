UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor
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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları yarın başlayacak.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonuna katılan 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.
Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak.
İlk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 Zürih (İsviçre) - Arsenal (İngiltere)
19.45 PSV (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)
19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rennes (Fransa)
19.45 Fenerbahçe - Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Roma (İtalya)
19.45 HJK Helsinki (Finlandiya) - Real Betis (İspanya)
19.45 Malmö (İsveç) - Braga (Portekiz)
19.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sheriff (Moldova)
22.00 Lazio (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Midtjylland (Danimarka)
22.00 Nantes (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Freiburg (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Monaco (Fransa)
22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor