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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Sevilla Roma

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Sevilla Roma

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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından finalin adı Sevilla-Roma oldu.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından finalin adı Sevilla- Roma oldu.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İspanyol ekibi Sevilla, 1-1'in rövanşından İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus oldu. 65. dakikada Dusan Vlahovic, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sevilla, 71. dakikada Suso ile eşitliği yakaladı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, 95. dakikada Lamela sahneye çıktı ve Sevilla'yı 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve İspanyol ekibi adını finale yazdırdı. Gecenin diğer maçında ise ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Roma, deplasmanda Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak finalde Sevilla'nın rakibi oldu.

Final 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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