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UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu

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Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de Beşiktaş ile Fenerbahçe ise 26 Eylül'de oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de Beşiktaş ile Fenerbahçe ise 26 Eylül'de oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile evinde oynayacak. Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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