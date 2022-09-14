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UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal-PSV maçı, 20 Ekim'de oynanacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal-PSV maçı, 20 Ekim'de oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal-PSV maçı, 20 Ekim Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal-PSV maçı, 20 Ekim Perşembe günü yapılacak.

A Grubu'nda yarın oynanması planlanan ancak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelenen Arsenal-PSV maçının yeni tarihi belli oldu.

İngiliz temsilcisi, Hollanda'nın PSV takımıyla 20 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.

Premier Lig'de 19 Ekim'de oynanması planlanan Arsenal-Manchester City maçı ise başka bir tarihe ertelendi. Bu mücadelenin tarihi daha sonra duyurulacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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