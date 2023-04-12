UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak ilk maçlarla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki çeyrek final ilk maçların TSİ programı şöyle:
19.45 Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya)
22.00 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Çeyrek finalin rövanş maçları ise 20 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Kaynak: AA / Spor