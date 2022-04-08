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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Uefa Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta, deplasmanda Alman temsilcisi Leipzig ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Muriel'in 17'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 57'nci dakikada Merih Demiral'ın yaptırdığı penaltı atışını kullanan Andre Silva, vuruştan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Orban topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) 1 - 1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya) 1 - 1

West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) 1 - 1

Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) 1 - 0

Yarı finale kalacak takımların belli olacağı rövanş maçları 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

merih demiral, İtalyan, Milli, UEFA, Spor, Haberler

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