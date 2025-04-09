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UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali yarın başlıyor. İlk maçlar Bodo/Glimt-Lazio, Tottenham-Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon-Manchester United ve Rangers-Athletic Bilbao karşılaşmalarıyla gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında yarın 4 karşılaşma yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.

İlk maçların programı (TSİ) şöyle:

19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere)- Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa)- Manchester United (İngiltere)

22.00 Rangers (İskoçya)- Athletic Bilbao (İspanya)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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