UEFA Avrupa Ligi'nde Birinci Eleme Turu Tamamlandı

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UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı tamamlandı. Oynanan 8 maçta çeşitli sonuçlar elde edildi. Müsabakaların rövanşı 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sabah (Azerbaycan)-Celje (Slovenya): 2-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan): 1-0

Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya): 0-0

Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova): 4-0

Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves (Finlandiya): 6-0

Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç): 0-1

Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan): 1-0

Müsabakaların rövanşı, 17 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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