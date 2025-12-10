Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçları yarın yapılacak. Tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Norveç'te Brann ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 6. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Rangers (İskoçya)

20.45 Young Boys (İsviçre)-Lille (Fransa)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Genk (Belçika)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

20.45 Nice (Fransa)-Braga (Portekiz)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Utrecht (Hollanda)-Nottingham Forest (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz)-Malmö (İsveç)

23.00 Lyon (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

23.00 Celtic (İskoçya)-Roma (İtalya)

23.00 Basel (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Freiburg (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 FCSB (Romanya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Bologna (İtalya)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Brann (Norveç)-Fenerbahçe

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
