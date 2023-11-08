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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. Hafta Maçları Yarın Oynanacak

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Avrupa futbolunun ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak. Gruplardaki mücadeleler heyecan dolu geçecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü haftanın (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Ajax - Brighton Hove Albion

20.45 LASK - Union Saint-Gilloise

20.45 Toulouse - Liverpool

20.45 Rennes - Panathinaikos

20.45 Maccabi Haifa - Villarreal

20.45 Servette - Sheriff

20.45 Slavia Prag - Roma

20.45 Karabağ - Bayer Leverkusen

23.00 Freiburg - Backa Topola

23.00 West Ham United - Olympiakos

23.00 AEK - Olimpique Marsilya

23.00 Real Betis - Aris Limassol

23.00 Rangers - Sparta Prag

23.00 Atalanta - Sturm Graz

23.00 Sporting Lizbon - Rakow

23.00 Hacken - Molde - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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