UEFA Avrupa Ligi'nde 4. Hafta Maçları Yarın Oynanacak
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Avrupa futbolunun ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak. Gruplardaki mücadeleler heyecan dolu geçecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü haftanın (TSİ) programı şu şekilde:
20.45 Ajax - Brighton Hove Albion
20.45 LASK - Union Saint-Gilloise
20.45 Toulouse - Liverpool
20.45 Rennes - Panathinaikos
20.45 Maccabi Haifa - Villarreal
20.45 Servette - Sheriff
20.45 Slavia Prag - Roma
20.45 Karabağ - Bayer Leverkusen
23.00 Freiburg - Backa Topola
23.00 West Ham United - Olympiakos
23.00 AEK - Olimpique Marsilya
23.00 Real Betis - Aris Limassol
23.00 Rangers - Sparta Prag
23.00 Atalanta - Sturm Graz
23.00 Sporting Lizbon - Rakow
23.00 Hacken - Molde - İSTANBUL