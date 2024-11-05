UEFA Avrupa Ligi'nde 4. Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü TSİ 20.45'te İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise perşembe günü TSİ 23.00'da Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 4. hafta, perşembe günü oynanacak 17 karşılaşmayla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

18.30 Beşiktaş - Malmö

7 Kasım Perşembe

20.45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag

20.45 Bodo/Glimt - Karabağ

20.45 FCSB - Midtjylland

20.45 Galatasaray - Tottenham

20.45 Elfsborg - Braga

20.45 Nice - Twente

20.45 Olympiacos - Rangers

20.45 Ludogorets - Athletic Club

20.45 Union SG - Roma

23.00 Ajax - Maccabi Tel-Aviv

23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe

23.00 Dynamo Kiev - Ferencvaros

23.00 RFS - Anderlecht

23.00 Viktoria Plzen - Real Sociedad

23.00 Manchester United - PAOK

23.00 Lazio - Porto

23.00 Hoffenheim - Lyon - İSTANBUL