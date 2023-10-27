Liverpool Toulouse'u 5-1 Yendi, West Ham United İlk Puan Kaybını Yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında 8 grupta 15 karşılaşma oynandı. A grubunda West Ham United, deplasmanda Olympiakos'a 2-1 yenilirken, E grubunda yer alan Liverpool sahasında konuk ettiği Toulouse'u 5-1 ile geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında E Grubu'nda yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Toulouse karşı karşıya geldi. Anfield'ta oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic yönetti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1'lik skorla farklı kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Diogo Jota, 30'uncu dakikada Wataru Endo, 34'üncü dakikada Darwin Nunez, 65'inci dakikada Ryan Gravenberch ve 90+3'üncü dakikada Mohamed Salah attı. Fransız ekibin tek sayısı ise 16'ncı dakikada Thijs Dallinga'dan geldi. Bu sonucun ardından Liverpool yoluna 3'te 3 ile devam ederken, Toulouse ise gruptaki ilk mağlubiyetini aldı ve 4 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

WEST HAM UNITED'IN İLK PUAN KAYBI

Gecenin bir diğer dikkat çeken karşılaşması A grubunda yer alan Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United arasında oynandı. Georgios Karaiskakis'teki karşılaşmada Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çaldı. Mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 2-1 kazandı. Yunanistan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33'üncü dakikada Kostas Fortunis ile 45+1'inci dakikada West Ham United forması giyen Angelo Ogbonna attı. Konuk ekibin tek sayısını ise 87'nci dakikada Lucas Paqueta kaydetti. Bu sonucun ardından Olympiakos, A grubunda ilk kez galibiyetle tanıştı ve puanını 4'e çıkararak 3'üncü sırada kaldı. West Ham United ise grupta ilk kez mağlup olarak 6 puanla liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

Olympiakos - West Ham United: 2-1

Backa Topola - Freiburg: 1-3

Olimpik Marsilya - AEK: 3-1

Sparta Prag - Rangers: 0-0

Aris Limassol - Real Betis: 0-1

Sturm Graz - Atalanta: 2-2

Rakow - Sporting Lizbon: 1-1

Molde - Hacken: 5-1

Brighton Hove Albion - Ajax: 2-0

Union Saint-Gilloise - LASK: 2-1

Liverpool - Toulouse: 5-1

Panathinaikos - Rennes: 1-2

Roma - Slavia Prag: 2-0

Sheriff - Servette: 1-1

Bayer Leverkusen - Karabağ: 5-1