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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe, A Grubu'nda evinde Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacak. H Grubu'nda ise Trabzonspor deplasmanda Fransız temsilcisi Monoca ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

19.45 Zürih - PSV

19.45 Helsinki - Ludogorets Razgrad

19.45 Malmö - Union Berlin

19.45 FC Sheriff - Real Sociedad

19.45 Omonia - Manchester United

19.45 Sturm Graz - Lazio

19.45 Kızılyıldız - Ferencvaros

19.45 Monaco - Trabzonspor

22.00 Arsenal - Bod/Glimt

22.00 Rennes - Dinamo Kiev

22.00 Fenerbahçe - AEK Larnaca

22.00 Roma - Real Betis

22.00 Braga - Union St.Gilloise

22.00 FC Midtjylland - Feyenoord

22.00 Freiburg - Nantes

22.00 Olympiakos - Karabağ - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor AEK Larnaca Fenerbahçe Spor Haberler

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