UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe, A Grubu'nda evinde Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacak. H Grubu'nda ise Trabzonspor deplasmanda Fransız temsilcisi Monoca ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle: Yarın 19.45 Zürih - PSV 19.45 Helsinki - Ludogorets Razgrad 19.45 Malmö - Union Berlin 19.45 FC Sheriff - Real Sociedad 19.45 Omonia - Manchester United 19.45 Sturm Graz - Lazio 19.45 Kızılyıldız - Ferencvaros 19.45 Monaco - Trabzonspor 22.00 Arsenal - Bod/Glimt 22.00 Rennes - Dinamo Kiev 22.00 Fenerbahçe - AEK Larnaca 22.00 Roma - Real Betis 22.00 Braga - Union St.Gilloise 22.00 FC Midtjylland - Feyenoord 22.00 Freiburg - Nantes 22.00 Olympiakos - Karabağ - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor AEK Larnaca Fenerbahçe Spor Haberler

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