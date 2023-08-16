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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 7 maç yapılacak.

Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 24 ve 31 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde tamamı yarın yapılacak 3. eleme turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

19.00 HJK (Finlandiya) - Karabağ (Azerbaycan) (1-2)

20.00 Hacken (İsveç) - Zalgiris (Litvanya) (3-1)

20.30 Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-6)

21.00 BATE (Belarus) - Sheriff (Moldova) (1-5)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Astana (Kazakistan) (1-2)

21.00 Genk (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan) (0-1)

21.00 Dnipro-1 (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya) (0-3)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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