UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı yarın, tek maçla başlayacak. Kazakistan temsilcisi Astana, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek. Diğer 6 maç ise 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.