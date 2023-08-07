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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı yarın, tek maçla başlayacak. Kazakistan temsilcisi Astana, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek. Diğer 6 maç ise 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı yarın, tek maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının ilk maçında yarın Kazakistan temsilcisi Astana, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını TSİ 17.00'de konuk edecek.

3. eleme turunun ilk ayağındaki diğer 6 maç ise 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Turun rövanş maçları ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

Yarın:

17.00 Astana (Kazakistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

10 Ağustos Perşembe:

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya)

20.00 Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika)

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Bulgaristan Ludogorets Kazakistan Spor Haberler

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