UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-24 sezonunun grup kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Takımların yer alacakları gruplar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-24 sezonunun grup kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekiminin ardından takımların yer alacakları gruplar belli oldu. 21 Eylül'de ilk maçların oynanacağı grup aşaması, 14 Aralık günü oynanacak mücadeleler sonrasında tamamlanacak.
Kura çekimi sonrasında oluşan gruplar şöyle:
A GRUBU: West Ham, Olympiakos, Freiburg, Backa Topola
B GRUBU: Ajax, Marsilya, Brighton, AEK
C GRUBU: Rangers, Real Betis, Sparta Prag, Aris Limassol
D GRUBU: Atalanta, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Rakow Czestochowa
E GRUBU: Liverpool, LASK Linz, Union Saint-Gilloise, Toulouse
F GRUBU: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos
G GRUBU: Roma, Slavia Prag, Sheriff, Servette
H GRUBU: Leverkusen, Qarabağ, Molde, Hacken