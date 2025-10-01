UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 2. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.

Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

19.45 Fenerbahçe-Nice

19.45 Bologna-Freiburg

19.45 Brann-Utrecht

19.45 Celtic-Braga

19.45 FCSB-Young Boys

19.45 Ludogorets-Real Betis

19.45 Panathinaikos-Go Ahead

19.45 Roma-Lille

19.45 Viktoria Plzen-Malmö

22.00 Basel-Stuttgart

22.00 Celta Vigo-PAOK

22.00 Feyenoord-Aston Villa

22.00 Genk-Ferencvaros

22.00 Lyon-Salzburg

22.00 Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb

22.00 Nottingham Forest-Midtjylland

22.00 Porto-Kızılyıldız

22.00 Sturm Graz-Rangers