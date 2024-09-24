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UEFA Avrupa Ligi Maçları Başlıyor: Temsilcilerimiz İlk Haftada Sahaya Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi Maçları Başlıyor: Temsilcilerimiz İlk Haftada Sahaya Çıkıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadele edecek. TRT kanallarından canlı yayın yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi heyecanı yarından itibaren başlıyor. Avrupa Ligi'nde 8 haftalık fikstür belli olurken Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında olduğu takımlar ilk maçlarını 25-26 Eylül tarihlerinde oynayacak. Avrupa Ligi'ndeki 16 karşılaşma TRT'den canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları 25-26 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında 25 Eylül Çarşamba günü Galatasaray - Paok, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe - St. Gilloise ile Ajax - Beşiktaş karşılaşmaları yer alıyor.

Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan takip edilebilecek.

UEFA Avrupa Ligi 25-26 Eylül canlı yayın maç takvimi şu şekilde:

25 Eylül Çarşamba

19.45 Az Alkmaar - Elfsporg TRT Spor

19.45 Bodo Glimt - Porto tabii Spor

22.00 Galatasaray - Paok TRT 1 \ Radyo 1

22.00 M. United - Twente tabii Spor

22.00 Dynamo Kiev - Lazio tabii Spor 1

22.00 Nice - Real Sociedad tabii Spor 2

22.00 Midtjylland - Hoffenheim tabii Spor 3

22.00 Anderlecht - Ferencvarosi tabii Spor 4

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - St. Gilloise TRT 1 \ Radyo 1

19.45 Malmö - Rangers tabii Spor

22.00 Ajax - Beşiktaş TRT1 \ Radyo 1

22.00 Tottenham - Karabağ tabii Spor

22.00 Roma - A. Bilbao tabii Spor 1

22.00 Lyon - Olympiacos tabii Spor 2

22.00 E. Frankfurt - V. Plzen tabii Spor 3

22.00 Braga - Maccabi Tel Aviv tabii Spor 4 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Futbol Eylül Yaşam Spor Trt

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