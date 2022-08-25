UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının bitmesinin ardından kura çekiminin ne zaman olacağı merak konusu olmuştur. Grupların belirlenmesini bekleyen futbolseverler kura çekimi ne zaman? Kura çekimi saat kaçta? Sorularının cevabını araştırıyor.

Ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un play-off rövanç maçında Kopenhag'a yenilerek elendiği Avrupa Ligi'nin gruplarının belirlenmesi için kura çekilecek. İstanbul'da yapılacak olan kura çekiminin ne zaman olduğu merak konusu. Dün akşam oynanan maçlar ile play-off turu tamamlandı. Şimdi ise futbolseverler grup kura çekimi ne zaman? Sorusuna odaklandı.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Dün akşam oynanan maçlar ile play-off turu tamamlandı. Şimdi ise grupların belirlenmesi için kura çekilecek. Kura çekimi 26 Ağustos Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'da gerçekleşecek.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

1. HAFTA: 8 Eylül 2022

2. HAFTA: 15 Eylül 2022

3. HAFTA: 6 Ekim 2022

4. HAFTA: 13 Ekim 2022

5. HAFTA: 27 Ekim 2022

6. HAFTA: 3 Kasım 2022