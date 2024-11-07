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Galatasaray, Tottenham'ı Ağırlıyor: İlk 15 Dakikada 1-0 Önde

Galatasaray, Tottenham'ı Ağırlıyor: İlk 15 Dakikada 1-0 Önde
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Maçın ilk 15 dakikasında sarı-kırmızılı takım önde gidiyor ve 1-0'lık bir avantaj elde etti. İstanbul'da gerçekleşen bu önemli karşılaşma, her iki takım için de grup aşamasında kritik bir mücadele anlamına geliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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