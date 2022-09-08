UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 25. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Attila Szalai'nin vuruşunda top savunmadan sekerek Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Gustavo Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Buschchan tek hamlede kontrol etti. 34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Ezgjan Alioski'nin yerden şutunda kaleci Buschchan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 35. dakikada Diego Rossi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0 Stat: Ülker Hakemler: Tamas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Peter Kobor xx Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Gustavo Henrique xxx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Ezgjan Alioski xx, Willian Arao xx, Miguel Crespo xx, Diego Rossi xx, Joshua King xx, Joan Pedro xx Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Emre Mor, İsmail Yüksek Teknik Direktör: Jorge Jesus Dinamo Kiev: Bushchan x, Kedziora x, Burda x, Syrota x, Dubinchak x, Sydorchuk x, Shaparenko xx, Tsygankov x, Buyalskiy x, Garmash x Yedekler: Boyko, Ihnatenko, Anton Bol, Shepeliev, Parris, Yatsyk, Andriyevskiy, Karavaev, Tymchyk, Tsarenko Teknik Direktör: Mircea Lucescu Gol: Gustavo (dk. 35) (Fenerbahçe) Sarı kart: Garmash (Dinamo Kiev) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 0 (İlk yarı) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.