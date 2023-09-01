UEFA Avrupa Ligi Elemeleri Play-Off Turu Sonuçları Açıklandı
UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu sonucu gruplara kalan 10 takım belli oldu. Karabağ, Slavia Prag, Sheriff, Aris Limasol, Sparta Prag, Olympiakos, Ajax, Union Saint-Gilloise, Hacken ve LASK, grup aşamasına yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu sonucu gruplara kalan 10 takım belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu rövanşları oynandı.
Karabağ, Slavia Prag, Sheriff, Aris Limasol, Sparta Prag, Olympiakos, Ajax, Union Saint- Gilloise, Hacken ve LASK, grup aşamasına yükseldi.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-0)
Zorya Luhansk (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya): 2-1 (0-2)
Sheriff (Moldova) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1 (1-1)
Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 6-2 (1-2)
Sparta Prag (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-1 (1-3)
Cukaricki (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-3 (1-3)
Ajax (Hollanda) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-1 (4-1)
Lugano (İsviçre) - Union Saint- Gilloise (Belçika): 0-1 (0-2)
Aberdeen (İskoçya) - Hacken (İsveç): 1-3 (2-2)
Zrinjski (Bosna Hersek) - LASK (Avusturya): 1-1 (1-2)