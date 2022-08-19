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UEFA Avrupa Ligi: Austria Wien: 0 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Austria Wien: 0 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Fitz'in vuruşu üstten auta gitti.

50. dakikada sağ kanattan Alioski'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşu dışarı çıktı.

83. dakikada Galvao, Rossi'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

89. dakikada ceza sahası içinde Rossi'nin şutu savunmadan sekti. Dönen topla buluşan Serdar Dursun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Viola Park

Hakemler: Daniel Siebert xx, Jan Seidel xx, Rafael Foltyn xx

Austria Wien: Früchtl xx, Galvao x, Huskovic xx (Jukic dk. 46 x), Mühl x, Wustinger x (Tabakovic dk. 23 x, Handl dk. 85 ?), Braunöder x, Ranftl x, Fischer x, Fitz x (Can Keleş dk. 75 x), Martins x, Koumetio x

Yedekler: Lukas Wedl, Mirko Kos, Georg Teigl, James Holland, Marco Djuricin, Manuel Polster, Romeo Vucic, Dario Kreiker

Teknik Direktör: Manfred Schmid

Fenerbahçe: Altay xxx, Lemos xx (Henrique dk. 75 xx), Szalai xx, Peres xx, Alioski xx (Novak dk. 79 x), İsmail xx (Arao dk. 79 x), Crespo xx (Zajc dk. 60 xx), Ferdi xxx, Rossi xxx, King xxx (Lincoln dk. 59 xx), Serdar Dursun xxx

Yedekler: Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: King (dk. 8), Serdar Dursun (dk. 89) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Galvao (dk. 83) (Austria Wien)

Sarı kartlar: Galvao (Austria Wien), Alioski, İsmail (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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