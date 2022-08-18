UEFA Avrupa Ligi: Austria Wien: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 8. dakikada Rossi'nin ara pasında topla buluşan King, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1 26. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin ceza sahasına ortasında İsmail'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 35. dakikada sağ çaprazdan Braunöder'in ortasında Tabakovic'in kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı. 41. dakikada İsmail'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Serdar Dursun'un şutu yandan auta gitti. Stat: Viola Park Hakemler: Daniel Siebert xx, Jan Seidel xx, Rafael Foltyn xx Austria Wien: Früchtl xx, Galvao x, Huskovic xx, Mühl x, Wustinger x (Tabakovic dk. 23 x), Braunöder x, Ranftl x, Fischer x, Fitz x, Martins x, Koumetio x Yedekler: Lukas Wedl, Mirko Kos, Georg Teigl, Johannes Handl, Can Keles, James Holland, Aleksandar Jukic, Marco Djuricin, Manuel Polster, Haris Tabakovic, Romeo Vucic, Dario Kreiker Teknik Direktör: Manfred Schmid Fenerbahçe: Altay xxx, Lemos xx, Szalai xx, Peres xx, Alioski xx, İsmail xx, Crespo xx, Ferdi xxx, Rossi xxx, King xxx, Serdar Dursun xx Yedekler: Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Henrique, Novak, Arao, Mert Hakan, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Osayi-Samuel, Zajc, Valencia Teknik Direktör: Jorge Jesus Gol: King (dk. 8) (Fenerbahçe) Sarı kart: Alioski (Fenerbahçe) (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Avusturya Spor Güncel Haberler

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